Силы ПВО России сбили 123 украинских беспилотника за ночь

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Всего ВСУ попытались атаковать 14 регионов РФ.

Силы ПВО России за прошедшую ночь сбили 123 дрона ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что дроны были сбиты над территориями 14 регионов России. Перехвачены вражеские аппараты были в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областях. А также в Краснодарском крае, Республике Крым, Московской области и самой столице. Кроме того, сбиты беспилотники были в небе над акваториями Азовского и Черного моря.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что три жителя Тульской области погибли в результате атаки беспилотников ВСУ на регион. Также известно, что в поселках Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский пострадали несколько частных жилых домов и коммерческих объектов.

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