«Я видел своими глазами»: мужчина рассказал об аутопсии инопланетян

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Спустя почти 30 лет после выхода знаменитой записи с предполагаемым вскрытием пришельца вокруг нее вновь разгорелись споры.

Спустя почти 30 лет после выхода знаменитой записи с предполагаемым вскрытием пришельца вокруг нее вновь разгорелись споры. Один из участников этой истории заявил, что лично присутствовал при исследовании тела неизвестного существа и до сих пор уверен: на пленке было показано нечто реальное. Об этом сообщило Mirror.

История так называемой «аутопсии инопланетянина» стала одной из самых громких загадок в мире НЛО. Для одних она остается доказательством внеземной жизни, для других — одной из самых известных мистификаций конца XX века.

Видео, которое потрясло мир

В 1995 году британский продюсер Рэй Сантилли представил публике черно-белую пленку, якобы снятую после крушения НЛО в американском городе Розуэлл в 1947 году.

На кадрах люди в защитных костюмах проводят вскрытие странного гуманоидного существа с непропорционально большой головой и необычными чертами лица.

Запись быстро стала мировой сенсацией. Ее показывали по телевидению, обсуждали в газетах и разбирали покадрово поклонники теорий об НЛО.

«Мне приказали все отрицать»

Один из участников истории утверждает, что присутствовал при настоящем вскрытии загадочного существа. По его словам, власти настаивали на полной секретности и требовали отрицать все, что было связано с этой операцией.

Он считает, что именно поэтому вокруг пленки возникло столько противоречий: официально ее подлинность не признавали, но интерес к ней не угасал десятилетиями.

Розуэлл — главный миф об НЛО

В основе легенды лежат события июля 1947 года. Тогда неподалеку от города Розуэлл в штате Нью-Мексико были обнаружены обломки неизвестного объекта.

Сначала военные сообщили о находке «летающей тарелки», но вскоре изменили версию и заявили, что речь шла о метеорологическом зонде.

С этого момента Розуэлл стал главным символом предполагаемого контакта человечества с внеземными цивилизациями. Сторонники конспирологических версий уверены, что американские власти скрыли правду о крушении НЛО и телах его экипажа.

Признание автора пленки

История стала еще запутаннее после заявления самого Рэя Сантилли. В 2006 году он признал, что показанная миру запись не была оригинальной съемкой вскрытия.

По его словам, зрители увидели реконструкцию событий, основанную на якобы существовавших подлинных кадрах. Сантилли утверждал, что оригинальная пленка была сильно повреждена, поэтому ее пришлось восстановить в виде постановочной версии.

Скептики восприняли это как окончательное признание подделки. Но сторонники НЛО-версии считают иначе: по их мнению, Сантилли мог действительно видеть оригинальные материалы и лишь воспроизвести то, что не смог показать напрямую.

Что говорят скептики

На сегодняшний день научных доказательств того, что на пленке был показан настоящий инопланетянин, не существует.

Многие специалисты по кино, спецэффектам и судебной экспертизе считают, что существо на записи было искусственным манекеном. Кроме того, официальные расследования США не подтвердили наличие тел пришельцев, связанных с инцидентом в Розуэлле.

Однако сама история оказалась настолько яркой, что продолжает жить даже после признаний и разоблачений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.