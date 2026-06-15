Деньги дадут не всем: юрист объяснил, кому откажут в новой семейной выплате

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Новая мера поддержки предусматривает родителям возврат части НДФЛ.

С 1 июня 2026 года в России принимаются заявления на новую ежегодную семейную выплату, рассчитанную на работающих родителей, воспитывающих детей. Мера поддержки предусмотрена Федеральным законом № 179-ФЗ от 13 июля 2024 года. Это возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Почему не все смогут получить деньги, журналистам Life.ru рассказал член Общественной палаты РФ, доктор юридических наук, профессор Вадим Виноградов.

Выплата предполагает перерасчет НДФЛ по ставке 6% и возврат разницы между фактически выплаченным налогом и суммой, рассчитанной по данной ставке. Существует ряд обязательных условий, и если хотя бы одно из них не соблюдено, после проверки от Социального фонда России семье может прийти отказ в получении средств.

По словам Виноградова, деньги получат только нуждающиеся в дополнительной поддержке. Чтобы определить, является ли семья таковой, Соцфонд рассчитывает среднедушевой доход, и если он превышает полтора прожиточных минимума на душу населения, установленного в регионе, выплата отменяется. Количество детей в семье при этом не имеет значения.

Важен не только размер, но и источник дохода. Так как выплата — это не самостоятельное пособие, а возврат части уплаченного НДФЛ, на нее могут претендовать только родители, которые платили налоги в течение расчетного периода. Если облагаемого налогом дохода не было, расчет невозможен.

Также необходимо иметь статус налогового резидента РФ — человека, который провел на территории России минимум 183 календарных дня в течение года. Перечисленные основания, как подчеркнул Виноградов, должны быть соблюдены без исключения. Помешать получению помощи может долг по алиментам одного из родителей, если он уже внесен в государственные информационные системы.

Несоответствия в информации о доходах и прочих условиях, а также ошибки в данных приводят к отказу. Если заявитель не согласен с решением, он может обжаловать его или дополнить пакет предоставляемых документов. Чтобы избежать разбирательств и дополнительных проверок, необходимо заранее проверить актуальность сведений о составе семьи и доходах.

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