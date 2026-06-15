В России раскрыли мошенническую схему со строительством и продажей коттеджей
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru
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Аферисты обманули два десятка инвесторов на крупную сумму.
В России раскрыта мошенническая схема, в основе которой лежит строительство и продажа коттеджей. Аферисты оставили без денег два десятка клиентов. Ущерб — сотни миллионов рублей. И вернуть их, как рассказали «Известиям» юристы, скорее всего, не получится.
Схема работает по принципу пирамиды: аферисты создают строительную фирму, выдумывают портфолио. А своих жертв убеждают взять кредит, чтобы затем выгодно инвестировать и перепродать жилье.
Но в итоге мошенники просто исчезают вместе с деньгами.
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