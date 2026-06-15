Умерьте аппетит: студенты жалуются на дороговизну банкетов для приемных комиссий

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ilya Moskovets; 5-tv.ru

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Суммы сборов достигают 15 тысяч рублей с выпускника.

Горячая пора сейчас у выпускников российских ВУЗов. Государственные экзамены и защита дипломов в некоторых университетах уже обросли громкими скандалами. Сотни студентов жалуются на слишком выросший аппетит комиссий. Преподаватели требуют изысканные угощения и элитный алкоголь. Расходы на это иногда выглядят, как счет в дорогом ресторане. При этом многие выпускники опасаются, что отказ накрывать стол может сказаться на оценках. О тонкой грани между принуждением и традицией расскажет корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Старо как мир. Сдай три рубля на день рождения Бубликова, два на день рождения Люси из бухгалтерии… на поесть-попить экзаменаторам. И вот в последнем случае ставки все повышаются.

«Список, в котором надо было — осетинские пироги, коньяк какой-то определенной фирмы. В целом, выходило тысячи три-четыре на человека... На группу это умножить, такие уже внушительные суммы — месячная зарплата в Москве», — рассказывает бывший выпускник вуза Денис Сантуров.

В некоторых вузах на благодарность преподавателям просят по 15 тысяч рублей с носа. Помножим на число учащихся.

«Двести тысяч — это огромный банкет. И проставиться, говоря по-русски, можно очень хорошо на эти деньги. В эту сумму могут входить и фуршет, вэлком-зона, где будут ждать угощения с напитками, канапе, свежими фруктами...» — объясняет шеф-повар Артем Конюшев.

Не везде, конечно, 15 тысяч. Но для студента и пять и даже три-две многовато.

В вузах пожимают плечами — это не их инициатива.

«Позиция руководства в отношении подобных традиций однозначна: любые требования к студентам, выходящие за рамки учебных планов и других официальных документов, устанавливающих порядок функционирования вуза, недопустимы», — отметили в РосНОУ (Российском новом университете).

«Студенты оплачивают обучение только в кассу согласно суммам, прописанным в договоре на обучение, и ни копейки больше», — подчеркивают в МГЭУ (Московском гуманитарно-экономическом университете).

Получается, инициатива снизу. Если студент работает — это похвально, хотя лучше бы учился нормально, потом толк и гросс в зарплате был бы больше. Но даже если работает — на какие коврижки?

«Можно, конечно, вместо этой красоты преподнести преподу какую-нибудь шаурму. Если препод мудрый — улыбнется и, может, даже съест. А если не мудрый — может и обидеться», — заявляет корреспондент.

А кто знает, как там жизнь повернется? Это записано в нашем культурном коде, говорят эксперты.

«В свое время такая была история, когда князь отправлял свои дружины на кормление. То есть отправлялась дружина на какие-то определенные деревни, которые обязаны их были кормить. И вот это вот сформировало менталитет к власти», — заверяет Алексей Аксенов, старший преподаватель Московского университета имени Грибоедова.

Иной вопрос — психология.

«Страх оказаться другим. Ну, то есть не сделать что-то, как от меня ждут, если все делают, а я вдруг как-то захочу по-иному. И там уже тоже может быть страх наказания, страх отвержения...» — поясняет Татьяна Гилева, клинический психолог.

И выходит очевидный конфликт.

«Для меня и для многих это уже как традиция. Конечно, когда среди группы кто-то не хотел скидываться, тогда уже были разногласия», — вспоминает студентка Кира Антипова.

И вот, пожалуй, главное.

«Если на меня начинают давить, желания делать что-то для людей вообще нет», — отмечает бывший студент Денис Сантуров.

А это уже реально плохо. Это деньгами не решается.

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