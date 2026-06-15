Пенсионерка из Хабаровска получила 19 лет колонии за подготовку теракта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Полторанин

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Женщина примкнула к запрещенному сообществу, вовлекала в него других и научилась изготавливать бомбы.

В Хабаровске 60-летняя местная жительница была осуждена на 19 лет лишения свободы за подготовку теракта. Для его реализации она научилась изготавливать взрывчатку в домашних условиях. Об этом сообщили представители краевой прокуратуры в мессенджере МАКС.

В результате судебных разбирательств выяснилось, что пенсионерка стала членом террористического сообщества. Она вовлекала в его деятельность, а также приобщила к подготовке теракта двоих знакомых. Женщина искала объекты на территории Хабаровска, чтобы поджечь или взорвать.

«Окончательно выбрав объект посягательства, она прошла обучение по самостоятельному изготовлению в бытовых условиях взрывчатого вещества, самодельных зажигательных устройств, а также изготовила последнее для реализации задуманного», — сказано в публикации.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли попытки нанести вред хабаровчанам. 1-м Восточным окружным военным судом пенсионерке вынесен приговор согласно статьям об участии в деятельности экстремистской организации, о склонении к совершению террористического акта, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и приготовлении к совершению теракта.

Осужденной назначено наказание в виде 19 лет в исправительной колонии общего режима, ограничения свободы на два года, лишения права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в медиа и интернете сроком на три года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании пособника террористов, напавших на «Крокус Сити Холл».

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