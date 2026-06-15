Три человека погибли в результате атаки беспилотников ВСУ в Тульской области
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
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Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали.
Три жителя Тульской области, по предварительной информации, погибли в результате атаки беспилотников ВСУ в регионе. Об этом заявил губернатор Дмитрий Миляев.
Уточняется, что в поселках Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский пострадали несколько частных жилых домов и коммерческих объектов.
К сожалению, не обошлось и без человеческих жертв.
«По первичной информации, три человека погибли. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления!» — пишет в своем канале в мессенджере МАКС Дмитрия Миляев.
На месте работают экстренные службы, в области действует оперативный штаб.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека были ранены в результате атаки ВСУ на магазин в Курской области. Пострадавших оперативно отправили в больницу в Курске.
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