Химик объяснил, почему нельзя хранить лекарства в ванной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

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Неправильный выбор места способен даже изменить свойства препаратов.

Условия хранения лекарств напрямую связаны с их эффективностью и безопасностью, поэтому держать препараты в ванной комнате и на кухне не рекомендуется. Об этом порталу Газета.ру рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации Алексей Панов.

По словам специалиста, большинству лекарств требуется сухое, прохладное и защищенное от света место, недоступное для детей и домашних животных. Повышенная влажность, тепло и свет могут менять состав действующих веществ.

«Некоторые витамины и антибактериальные препараты чувствительны к ультрафиолетовому излучению и теряют свои терапевтические свойства при его воздействии», — объяснил Панов.

Ванная комната опасна для аптечки из-за пара и влаги, а кухня — из-за перепадов температуры при работе плиты и духовки. В таких условиях оболочка таблеток может разрушаться, сами препараты — набухать, а чувствительные компоненты — терять активность.

Отдельные средства нужно хранить в холодильнике, однако важно знать, что и замораживание может снизить лечебный эффект.

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