Мошенники не отдыхают: фейковые бронирования оставляют туристов без денег

Фото: © РИА Новости/Екатерина Лызлова

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Россиянам объяснили, как именно аферисты используют сезон отпусков для обмана путешественников.

Летом из-за роста спроса на аренду квартир, апартаментов и загородных домов активизируются мошенники, которые создают копии сервисов бронирования и используют реальные фотографии объектов. Об этом Life.ru рассказал старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.

По словам эксперта, злоумышленники копируют объявления с крупных площадок, после чего стараются перевести общение в мессенджер под предлогом удобства, уточнения деталей или скидки. Затем туристу присылают ссылку на оплату вне официального сервиса.

Если собеседник предлагает перевести деньги напрямую на карту, перейти по присланной ссылке или завершить оформление на стороннем ресурсе, риск столкнуться с мошенничеством существенно возрастает, предупредил Рыбников.

Дополнительно аферисты давят срочностью, уверяя, что объект быстро забронируют другие клиенты. Поддельные страницы могут использоваться не только для получения предоплаты, но и для кражи данных банковских карт. Введенные реквизиты затем могут применяться для несанкционированных списаний или передаваться другим участникам преступных схем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мошенники используют ОГЭ и ЕГЭ для обмана.

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