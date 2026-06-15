Только спокойствие: прогноз магнитных бурь на 15 июня
Фото: 5-tv.ru
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Преподнесет ли день сюрпризы для метеозависимых?
Метеозависимые люди 15 июня могут вздохнуть с облегчением, поскольку геомагнитная обстановка на Земле в этот день ожидается комфортной. Подробнее о ситуации рассказало издание aif.ru.
Магнитная буря 15 июня
В понедельник, 15 июня, прогнозируется спокойная геомагнитная обстановка. Риск геомагнитных возмущений будет умеренным — 35%. Вероятность магнитных бурь оценивается в 26%.
День пройдет без серьезных геомагнитных потрясений.
Что делать во время магнитных бурь
Известно, что метеозависимые активно следят за прогнозами, так как магнитные бури серьезно влияют на их состояние. В такие дни люди могут столкнуться с ухудшением здоровья, слабостью, головной болью и другими недугами.
Однако медики рекомендуют не обращать лишний раз внимание на метеосводки и не жить в режиме ожидания проблем. Вместо этого врачи советуют наслаждаться летом, гулять на свежем воздухе, избегать любых стрессов, следить за потреблением жидкости и питанием. Но важно помнить, что в случае появления проблем со здоровьем, необходимо обратиться к врачу.
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