В Иране подтвердили заключение мирного соглашения с США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Ранее об этом заявил Дональд Трамп.

Иран и США завершили работу над текстом мирного соглашения, оно будет подписано в пятницу, 19 июня, в Швейцарии. Об этом сообщил замминистра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади.

Он отметил, что стороны договорились о немедленном прекращении боевых действий. Кроме того, дипломат подтвердил снятие морской блокады с Ирана. Гарибабади добавил, что текст соглашения будет опубликован в ближайшее время.

Замглавы ведомства отметил, что переговоры по окончательному соглашению состоятся в течение 60 дней. При этом он подчеркнул, что действующая сделка не до конца внушает доверия американской стороне. По его словам, если Вашингтон нарушит сделку, то Тегеран примет ответные меры.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о заключении соглашения с Ираном. Он также анонсировал снятие морской блокады с ИРИ и возобновление прохода кораблей через Ормузский пролив. Стороны распорядились остановить военные операции, включая боевые действия в Ливане.

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