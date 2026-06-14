Фото: www.globallookpress.com/Bernd Feil/Imago

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Решения о вылете в другое время должны приниматься на основании оценки рисков.

Полеты российских авиакомпаний в Иран в ночное время запрещены. Об этом говорит сообщение пресс-службы Росавиации, опубликованное в Telegram-канале.

«С 14 до 24 июня 2026 года, в период с 23:00 до 11:00 МСК, вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта из аэропортов России в аэропорты Ирана запрещены», — уточняется в посте.

Что касается остального времени, то решения о вылете с 11 утра до 22:59 должны приниматься на основании оценки возможных рисков.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал подписание сделки с Ираном 14 июня. Глава Белого дома уверен, что новые договоренности станут надежным барьером на пути Тегерана к созданию собственного ядерного оружия. Глава Белого дома также подчеркнул, что подписание сделки станет прочным фундаментом для долгосрочного сотрудничества США как с самим Ираном, так и со всем Ближневосточным регионом.

Впрочем, на момент публикации статьи, сообщений о достигнутом соглашении не было.

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