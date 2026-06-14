Московский библиотекарь назвала книги, которые стоит прочесть детям

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Для детей разного возраста выделили шесть произведений, благодаря которым появятся новые темы для обсуждения.

Сотрудник библиотеки № 150 Елена Тенятникова составила список книг для детей разного возраста, которые, по ее мнению, нужно обязательно прочесть. Его публикует портал mos.ru.

Для малышей

По словам эксперта, малышам подойдут работы «В зоологическом саду» Самуила Маршака и «Летающий Якоб» Филипа Вехтера. Первая — включает в себя сборник стихов о зверьках и станет литературным путеводителем по зоопарку.

Вторая книга рассказывает о персонаже, который благодаря умению летать отправляется к морю. Тенятникова добавила, что «Летающий Якоб» — история о том, как важно любить ребенка со всеми его особенностями.

Для детей постарше

Более взрослым детям рекомендуется прочитать трогательную повесть Дарьи Вандербург «Никита ищет море», главный герой которой познает жизнь в деревне. Специалист отметила, что произведение понравится тем, кто не хочет расставаться с детством.

Тенятникова также выделила работу писателя Станислава Востокова «Фрося Коровина». Это юмористическая история о приключениях маленькой девочки и ее поисках дома, который бесследно исчез. Фросе и ее друзьям предстоит найти его до возвращения родителей и бабушки.

Для подростков

Подросткам Тенятникова посоветовала познакомиться с рассказом Виктора Астафьева «Конь с розовой гривой», основанного на реальных событиях. В центре сюжета — мальчик-сирота Витя Потылицин и его бабушка.

Кроме того, эксперт порекомендовала работу австрийского писателя Питера Карнаваса «Птицы поют даже в хмурые дни». Подросток Люк, оказавшийся в тяжелом положении после развода родителей, находит раненую сороку и спасает ее. Глядя на птицу, он понимает, что даже в самые трудные времена жизнь продолжается.

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