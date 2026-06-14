Путин: Зеленский попытается продлить конфликт на Украине

Фото: © РИА Новости/Михаил Терещенко

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Об этом президент России предупредил Дональда Трампа во время телефонного разговора.

Глава киевского режима Владимир Зеленский постарается продолжить конфликт на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом, передает помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Глава государства также подчеркнул, что любые атаки со стороны киевского режима не принесут Киеву успеха на поле боя.

В свою очередь, Дональд Трамп заинтересован в скорейшем урегулировании украинского кризиса. По словам американского лидера, прекращение конфликта откроет перспективу для развития двусторонних отношений США и России совершенно нового качества.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что во время телефонного разговора лидеры двух государств также обсудили ситуацию вокруг меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Глава Белого дома Дональд Трамп может обнародовать итоги соглашения уже сегодня. Кроме того, стало известно о новом визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера в Россию.

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