Путин и Трамп провели телефонный разговор

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

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Беседа носила дружеский характер.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом и поздравил его с 80-летием. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Беседа носила дружеский характер и продлилась 55 минут. Во время разговора стороны обсудили ключевые международные проблемы и перспективу развития двусторонних отношений. В частности, Путин и Трамп затронули ситуацию вокруг меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Президент США может обнародовать итоги соглашения уже сегодня.

Трамп также заявил, что готов оказать воздействие на европейских партнеров и киевский режим в рамках предстоящих контактов на саммите «Большой семерки» (G7).

Кроме того, стало известно, что в ближайшее время Россию посетят спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко тоже поздравил американского лидера Дональда Трампа с юбилеем.

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