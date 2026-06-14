Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

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Глава российского МИД пробудет в Минске два дня.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Белоруссию с рабочим визитом. Самолет главы российского внешнеполитического ведомства приземлился в аэропорту Минска. Об этом сообщили РИА Новости.

В ходе поездки Лаврова примет президент Белоруссии Александр Лукашенко. Также запланированы переговоры с министром иностранных дел республики Максимом Рыженковым как в узком составе, так и с участием расширенных делегаций.

Визит российского дипломата продлится два дня — 14 и 15 июня. Помимо официальных встреч, глава МИД России примет участие в церемонии возложения венка к Монументу Победы в Минске, приуроченной к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, стороны намерены обсудить широкий спектр вопросов, связанных с двусторонним взаимодействием и международной обстановкой.

Стороны намерены обсудить широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия и актуальные международные темы. Особое внимание планируется уделить дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках Союзного государства, а также укреплению его позиций на международной арене.

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