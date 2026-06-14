Умирал на руках матери: раскрыты жуткие подробности убийства подростка в Башкирии

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сегодня прошло прощание с 14-летним мальчиком.

В селе Кандры Республики Башкортостан простились с 14-летним подростком Ильдаром, которого убили за пакет с продуктами. Как рассказала 5-tv.ru мать погибшего мальчика Эльвира Загитова, сын умирал у нее на руках.

Трагедия произошла возле продуктового магазина, где работала женщина. В разгар смены к ней прибежал младший сын и испуганно сообщил, что его старший брат Ильдар сильно порезал руку. Выбежав на улицу, Эльвира увидела на земле лужу крови, повсюду были разбросаны продукты, а сам ребенок уже едва дышал.

«Я к нему подбежала, присела на корточки… Я его голову держу и все — последнее дыхание», — сказала она.

Нападавший нанес подростку шесть ножевых ранений, а после скрылся с места преступления. Сотрудники полиции уже задержали его. Им оказался 21-летний местный житель Арслан.

Мать подозреваемого Флорида Очилова призналась корреспонденту 5-tv.ru, что шокирована случившимся. Женщина много лет работала няней в детском саду, который когда-то посещал убитый подросток, и хорошо знала его маму.

«Я эту Эльвиру (мать погибшего. — Прим. ред.) знаю уже давно, лет пять, наверное. Все время здоровались, очень хорошая девушка, простая, как и я. И когда мне показали ее фотографию, я вообще разревелась», — сказала мать подозреваемого.

По словам Флориды, около пяти месяцев назад она начала замечать странности в поведении своего сына. Поняла, что у парня зависимость. Однако тот отказывался от помощи и заявлял, что пока не готов бросить пагубную привычку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье убийство.

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