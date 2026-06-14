Швея и портной: как получить востребованную профессию за короткий срок

В центре «Профессии будущего» можно освоить специальности портного и швеи

Фото: © РИА Новости/Сергей Мирный

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В центре «Профессии будущего» обучение рабочим специальностям занимает до полутора месяцев.

В центре практического обучения «Профессии будущего» в Печатниках можно за 1,5 месяца освоить профессии швеи и портного с нуля. Об этом сообщили в московской службе занятости населения. Информация появилась на mos.ru.

По данным экспертов, швея входит в число наиболее востребованных профессий ближайших лет.

«В Москве сейчас открыто около 3,5 тысячи вакансий для швей и портных, а заработок таких специалистов достигает 170 тысяч рублей в месяц», — рассказал руководитель службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов.

Обучение в центре построено на практике: слушатели осваивают работу с современным оборудованием, учатся выполнять пошив и ремонт изделий, работать с различными материалами, контролировать качество продукции и устранять дефекты. Отдельное внимание уделяется созданию дизайнерских коллекций и базовым навыкам конструирования одежды.

Для тех, кто планирует развиваться в сфере дизайна, действует отдельный курс. В мастерской «Живописный» за 2,5 месяца можно освоить основы профессии дизайнера одежды, включая художественные техники, разработку эскизов, создание проектов и их презентацию.

В качестве примера в центре приводят историю 34-летней Дили Галлямовой, ранее работавшей инженером-геомехаником. Она прошла обучение на портного, освоила технологию пошива и ремонта изделий и после выпуска устроилась в ателье.

«В центре — современное оборудование и мастера-наставники, которые все доступно объясняют. Даже без опыта в швейном деле я быстро получила профессию и сразу после выпуска трудоустроилась портным в ателье. Очень довольна», — рассказала Диля Галлямова.

По данным центра, около 80% слушателей находят работу еще во время обучения.

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