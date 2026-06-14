В парламент Армении по итогам выборов прошли три политические силы

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

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Подведение итогов голосования затянулось из-за многочисленных жалоб со стороны оппозиции.

В парламент Армении по итогам прошедших внеочередных выборов смогли пройти три политические силы из 18 участвовавших. Об этом на официальном заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики сообщил ее глава Ваагн Овакимян.

Победителем гонки признана правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор», которая набрала 49,7456% голосов. Этот результат дает политической силе право единолично сформировать новое правительство страны.

Второе место заняла партия «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна, заручившаяся поддержкой 23,2710% избирателей.

Третьей силой стал блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна с результатом 9,9231% голосов.

Выборы состоялись 7 июня, однако подведение их итогов затянулось из-за многочисленных жалоб оппозиции на нарушения.

Во время разбирательств на нескольких избирательных участках результаты голосования даже пришлось аннулировать. Члены комиссий выявили там нарушения. Например, на отдельные участки уже после их официального закрытия привозили солдат для голосования во внеурочное время.

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