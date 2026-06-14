Умерла актриса сериала «Глухарь» Лариса Хорошилова

Фото: Кадр из к/ф «Второе зрение», реж. Кирилл Белевич, 2016 г.

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Ей было 82 года.

Актриса театра и кино Лариса Хорошилова скончалась на 83-м году жизни. Об этом в беседе с изданием aif.ru сообщили сотрудники Русского духовного театра «Глас».

«Ушла из жизни Лариса Федоровна Хорошилова. В это трудно поверить, и по-человечески очень тяжело принять утрату. Но будем молиться и просим Ваших молитв об усопшей», — говорится в сообщении.

Лариса Хорошилова родилась 24 декабря 1943 года в Челябинске. Свой творческий путь она начала после окончания театральной студии при местном драматическом театре имени Наума Орлова в 1968 году. Спустя годы она переехала в столицу и в 1994 году вошла в труппу Русского духовного театра «Глас», став со временем одной из его ведущих актрис. На его сцене она исполнила роли более чем в 20 различных постановках.

Широкому зрителю Лариса Хорошилова запомнилась по ролям в популярных российских телесериалах. Всего на ее счету более десяти киноработ, среди которых второй сезон «Часа Волкова», «Глухарь», «Пятницкий», «Карпов» и «Варенька. Испытание любви».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 10 июня в возрасте 84 лет умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина. Последний год жизни актриса боролась с онкологическим заболеванием.

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