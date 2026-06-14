Два человека ранены в результате атаки ВСУ на магазин в Курской области
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Одна из пострадавших — несовершеннолетняя девушка.
Украинский дрон атаковал магазин автозапчастей в Курской области, в результате удара пострадали мужчина и несовершеннолетняя девушка. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем аккаунте в мессенджере МАКС.
«В слободе Белой Беловского района FPV-дрон совершил атаку на магазин. В результате удара у 43-летнего мужчины слепые осколочные ранения ног, у 16-летней девушки закрытая черепно-мозговая травма», — написал он в личном блоге.
Пострадавших оперативно отправили в больницу в Курске.
Серьезные повреждения получило и само здание магазина. У него частично разрушена крыша, поврежден фасад и выбиты стекла. Кроме того, пострадал и припаркованный рядом легковой автомобиль.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на город Саки в Крыму погибла пожилая местная жительница. Глава республики Сергей Аксенов пообещал оказать ее родственникам всю необходимую помощь.
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