Взятие Иванополья открыло путь к освобождению Константиновки

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Российские военные столкнулись со сложным рельефом местности, но смогли найти способ продолжить наступление.

Освобождение Константиновки началось с взятия Иванополья в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал командир 4-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск Антон Грунис. Его комментарий распространило Минобороны РФ.

Генерал-майор отметил, что после освобождения Иванополья ДНР в ноябре 2025 года бойцы СВО столкнулись с определенными трудностями. Дело в том, что до этого военные наступали, по сути, на широком фронте. Но он внезапно уменьшился из-за рельефа местности.

«Немножко мы уперлись в междуречье. Слева река, справа водоемы, ручьи водоема», — пояснил Антон Грунис, добавив, что из-за этого совершать некоторые маневры стало невозможно.

Командующие войсками обсудили сложившуюся ситуацию и нашли выход. Здесь немаловажную роль сыграл уже накопленный опыт в ходе выполнения боевых задач СВО.

Командир объяснил, что бойцы скрытно передислоцировались на западную часть Клебан-Быкского водохранилища, а затем заняли плацдармы на северном берегу. Параллельно велась и другая важная работа — шла оценка врага. Очень быстро наши бойцы поняли, что имеют дело с наиболее слабым противником. Речь о 156-й бригаде ВСУ, которая была сформирована по стандартам НАТО.

Командир добавил, что замысел киевских боевиков российские военные быстро раскусили, поэтому дальше оставалось дело за малым — пробить оборону, занимая один опорный пункт за другим.

«После этого все подразделения бригады по разным направлениям очень быстро и успешно начали действовать со всех направлений левобережной части города, развивая успех. Нарезали город, как пирог, получается», — подытожил Антон Грунис.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российская армия вышла на северо-западные окраины Красного Лимана.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.