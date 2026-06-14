Корпоративные сплетни: что делать, если коллеги распускают о вас слухи за спиной

Психолог Неровный: если коллеги распускают о вас слухи, не реагируйте на них

Фото: 5-tv.ru

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Привычка распространять домыслы о работниках и начальстве говорит о серьезных проблемах в компании.

Если коллеги распускают о вас слухи, лучше не обращать на них внимания. Об этом изданию «Газета.ру» заявил старший преподаватель кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Леонид Неровный.

Главное правило для того, кто стал жертвой сплетен, — не реагировать и не пытаться их опровергнуть. Такое поведение лишь еще больше раззадорит любителей перемывать кости окружающим. Если же вы стали свидетелем того, что кто-то сплетничает о вашей коллеге, важно не становиться соучастником и не передавать слухи дальше.

Есть также хороший способ проучить сплетника и лишить его доверия в коллективе, отметил эксперт. Можно попытаться дискредитировать его, сообщив заведомо ложный факт, который затем удобно будет публично опровергнуть.

Сплетни о личной жизни и компрометирующие слухи чаще всего распускают о тех, кто занимает видное место в коллективе и вызывает интерес и зависть. При этом такая тенденция говорит о болезненном социально-психологическом климате в компании.

Если же по команде ползут тревожные домыслы о различных аспектах корпоративной жизни, это указывает на отсутствие связи начальства с подчиненными. Неподтвержденными слухами сотрудники компенсируют нехватку конкретной информации о планах компании.

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