Киев начал эвакуацию основных предприятий из Краматорска и Дружковки

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Этому поспособствовало продвижение российских военных.

Украинские власти начали эвакуировать предприятия из Краматорска и Дружковки в западные регионы страны. Об этом сообщило Министерство обороны России в канале в мессенджере МАКС.

В ведомстве заявили, что к таким мерам Киев подтолкнуло продвижение подразделений «Южной» группировки войск в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике.

«Успешные действия и продвижение подразделений Южной группировки войск в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики вынудили киевский режим приступить к эвакуации основных предприятий, организаций и их персонала из населенных пунктов Краматорск и Дружковка на западную Украину», — говорится в сводке Минобороны.

Также в ведомстве сообщили, что за последние сутки российские подразделения взяли под контроль 117 зданий в Константиновке. По данным Минобороны, потери противника составили до 90 военнослужащих, три бронированных автомобиля и 20 пикапов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВС РФ установили контроль над восточной частью Константиновки в ДНР. Боевые действия продолжаются в юго-западных районах населенного пункта, а также на территории Константиновского металлургического завода. Также российские штурмовые группы продвигаются в микрорайоне Новоселовка.

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