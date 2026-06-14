Британия задержала нефтяной танкер в Ла-Манше

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Согласно данным сервиса Vesselfinder, последним пунктом захода танкера была Усть-Луга.

Британские власти задержали в проливе Ла-Манш нефтяной танкер Smyrtos, который, по утверждению Лондона, связан с Россией. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

По информации ведомства, на судно поднялись бойцы Королевской морской пехоты и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью, прошедшие специальную подготовку.

Согласно данным сервиса Vesselfinder, последним пунктом захода танкера была Усть-Луга. Судно ходило под флагом Камеруна и после задержания оказалось на якорной стоянке южнее города Уэймут.

В британском правительстве уточнили, что операция продолжалась около шести часов и проходила в территориальных водах страны. В ней были задействованы морские и воздушные силы, а также Франция.

После завершения всех мероприятий танкер планируется перевести на якорную стоянку у южного побережья Англии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что военно-морские силы Франции задержали танкер «Тагор» в Атлантическом океане. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что судно якобы прибыло из России. По данным мониторингового сервиса Marine Traffic, танкер «Тагор» ходит под флагом Мадагаскара.

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