«Номер в санатории»: сестра Бузовой похвасталась условиями, в которых будет рожать

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Анна подписала контракт с клиникой и призналась, что не ожидала такого уюта.

Анна Бузова, сестра певицы Ольги Бузовой, которая готовится впервые стать матерью, похвасталась роскошными условиями в выбранном перинатальном центре и сравнила свою палату с курортным отдыхом. Об этом она рассказала в личном блоге.

«Мы заключили контракт на роды, и я такая счастливая, не передать словами», — поделилась эмоциями Анна.

На опубликованных кадрах видно, что восстанавливаться после родов она будет в обстановке, далекой от больничной: в распоряжении будущей мамы двуспальная кровать, панорамные окна и просторный санузел с ванной. Сама Анна призналась, что интерьер превзошел все ожидания.

«После родов в течение двух часов вас восстанавливают, и дальше вы уже едете в палату со своим малышом. Как будто не родовой блок, а номер в санатории. Очень круто! Я знала, что здесь будет хорошо, но не ожидала такого уюта. Как дома», — описала она увиденное.

Комфорт в этом учреждении стоит недешево. Минимальный пакет услуг стартует от 370 тысяч рублей, а VIP-обслуживание обойдется минимум в 2,3 миллиона рублей. При этом Анну порадовало, что клиника полностью берет на себя обеспечение и не нужно везти с собой множество сумок с вещами.

«Меня очень порадовало, что не надо приезжать с баулами и огромными родовыми сумками. Тут абсолютно все дают. И вам, и вашему малышу. Необходимо с собой взять только комплект на выписку для малышки и для себя. Ну и косметику, если хочется рожать красивой», — добавила она.

Анна также прокомментировала шквал критики, обрушившийся на нее за откровенность в соцсетях. Она заявила, что больше не намерена терпеть негатив и без сожаления банит всех недовольных.

«Представляете, какие у меня любознательные подписчики есть. Хотят знать „зачем“ на каждую публикацию. Сейчас я блокирую весь негатив, так как мои нервы мне дороже», — заявила она.

Особенно резко Анна ответила тем, кто усомнился в поддержке со стороны сестры Ольги Бузовой.

«Все, кто написал про „хреновую поддержку“ сестренки, — сразу до свидания! Вы ничего не знаете о сестринской поддержке. Всегда быть рядом и на связи — не равно выложить публикацию в соцсеть. Я всегда думала, что это очевидно, а нет», — отрезала она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как певица Ольга Бузова показала травмированную ногу после экстренной операции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ