Сборная Австралии обыграла Турцию на ЧМ-2026 со счетом 2:0

Фото: legion-media/ALAMY Live Wire

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Чемпионат мира стартовал 11 июня.

Австралия одержала победу над Турцией в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча, которая прошла 14 июня на стадионе в канадском Ванкувере, завершилась со счетом 2:0.

Первый гол на 27-й минуте забил австралиец Нестори Иранкунда, другой — второй гол — это заслуга Коннора Меткалфа. Мяч угодил в ворота противника на 75-й минуте.

Всего за игру сборная Турции нанесла 30 ударов по воротам Австралии, из которых восемь попали в створ. Несмотря на преимущество, турецким футболистам не удалось избежать поражения.

Сборные Турции и Австралии выступают в группе D вместе с командами США и Парагвая. Те уже провели свой матч. Он завершился уверенной победой американцев: счет был 4:1. Таким образом следующая игра состоится между сборной США и Австралией. Встреча должна пройти 19 июня. А 20 числа Турция сразится с Парагваем.

Чемпионат мира в 2026 году проходит с 11 по 19 июня в США, Мексике и Канаде. Сборная России не участвует в соревновании.

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