От нервных тиков до агрессии: почему ребенку противопоказаны гаджеты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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С какого возраста детям можно давать пользоваться телефонами и другими девайсами?

Детям до трех лет гаджеты противопоказаны. Об этом в беседе с Национальной службе новостей (НСН) сообщила детский нейропсихолог Марина Львова.

По словам эксперта, начинать давать ребенку смартфон можно только тогда, когда он научится говорить. Однако даже после этого вводить устройство в повседневную жизнь малыша стоит, соблюдая ряд ограничительных мер. В частности, долго пользоваться мобильным нельзя, иначе пострадает нервная система.

Педиатры забили тревогу по этому поводу после случая в семье из Казани. Там трехлетний мальчик начал непривычно двигаться: часто вращать головой и моргать. Медики поставили диагноз — перегруз нервной системы. Причина — много гаджетов. Марина Львова подтвердила, что такое и вправду возможно.

По ее словам, иногда молодые родители начинают давать ребенку смартфон почти сразу после рождения: в девять месяцев или полтора года. Это, как отметила эксперт, недопустимо.

«Ребенку до двух с половиной лет важно запустить речь», — подчеркнула специалист.

Марина Львова добавила, что для школьников пользоваться смартфонами и другими девайсами — норма, поскольку устройства им необходимы для учебы и общения со сверстниками. Но родителям все равно нужно следить, чтобы ребенок не проводил много времени в виртуальном мире. Из-за перегрузки нервной системы у него может появиться раздражительность, которая позже перерастет в агрессию, а затем выльется и в зависимость.

Марина Львова также рассказала, что если у ребенка появился нервный тик, то на ранних этапах с этим недугом можно справиться.

«Если появились нервные тики, необходимы реципрокные движения. Это когда мы задействуем одновременно руку и ногу, это велосипед, плавание с тренером, коньки и лыжи», — подытожила эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что активное использование смартфонов в подростковом возрасте может быть связано с повышенным риском депрессии, ожирения и проблем со сном.

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