В Смоленской области из-за атаки дрона ВСУ пострадала женщина
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
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После падения обломков БПЛА загорелся частный жилой дом.
Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины ранил пожилую женщину в городе Вязьма Смоленской области. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин.
«Сегодня ночью ВСУ предприняли атаку на наш регион. В Вязьме в результате падения обломков беспилотника произошло повреждение и возгорание частного жилого дома. К сожалению, пострадала пожилая женщина», — написал он в своем Telegram-канале.
Раненая находится в больнице в стабильном состоянии, медики оказывают ей всю необходимую помощь. Пожар в доме локализовали, на месте работают сотрудники МЧС и оперативные службы.
Ранее силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два беспилотных летательных аппарата ВСУ на подлете к Москве.
Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.
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