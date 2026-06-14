В Ярославле перекрыли движение на дороге в сторону Москвы из-за атаки БПЛА

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

С раннего утра в регионе объявлена беспилотная опасность.

Ярославская область подвергается вражеской атаке украинских беспилотников. Как сообщил губернатор региона Михаил Евраев, в целях обеспечения безопасности остановлено движение транспорта на ряде участков дорог. Об этом он предупредил сограждан в мессенджере МАКС.

«Перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут, минуя этот участок», — написал Евраев.

По словам губернатора, подразделения Министерства обороны и силовых ведомств работают беспрерывно. В 04:15 глава региона объявил беспилотную опасность и призвал жителей не задерживаться на улице и укрыться в ближайших зданиях. Тем, кто находится дома, Евраев рекомендовал зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон и оставаться в комнатах со сплошными стенами.

Учреждения в Ярославской области работают в штатном режиме, но жителям необходимо проявлять осторожность и ждать отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Накануне в течение дня дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 109 БПЛА самолетного типа. Дроны были ликвидированы над территориями Белгородской, Курской, Тульской, Липецкой, Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской и Рязанской областей и в пределах Московского региона, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

В частности, ВСУ атаковали центральный рынок в Сватово в Луганской народной республике (ЛНР), пострадали люди. Удары намеренно наносились в утренние часы, так как в это время на рынке могли находиться местные жители.

Кроме того, сообщал 5-tv.ru, серьезные повреждения в результате действий украинских боевиков получил национальный парк «Святые горы» в Донецкой народной республике (ДНР). Глава региона Денис Пушилин подчеркнул, что противник не считается даже с территориями, имеющими природоохранную и историческую ценность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.