Американский военный самолет упал на северо-западе США
Фото: www.globallookpress.com/Tino Plunert
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Спасательные службы экстренно эвакуировали местных жителей и туристов из-за начавшегося пожара в лесу.
Военный самолет упал недалеко от озера Римрок в лесистой местности на северо-западе США. Об этом сообщили издания KOMO News и Fox News, ссылаясь на данные Корпуса морской пехоты и пожарную службу города Начес.
Известно, что пилот успешно катапультировался и был доставлен в больницу для обследования.
В результате падения самолета начался крупный лесной пожар приблизительно на полпути между национальным парком Маунт-Рейнир и Якимой. Спасательные службы экстренно эвакуировали отдыхающих с территории.
На месте происшествия работают наземные бригады и авиация, включая вертолеты, чтобы предотвратить распространение огня.
Отмечается, что официальная информация о типе самолета, состоянии пилота и причине произошедшего не разглашается.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Индии потерпел крушение военно-транспортный самолет. Пять человек погибли, одному удалось выжить.
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