«Не было сотрудников вообще»: очевидица о спасении ребенка в бассейне в Воронеже

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Трехлетняя девочка, по словам посетителей, провела под водой больше пяти минут, она в коме. Ее пытались спасти посетители, а работники бездействовали.

В течение получаса отдыхающие загородного комплекса Jani Resort в Воронежской области пытались вернуть к жизни утонувшую в бассейне трехлетнюю девочку. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказала одна из свидетельниц происшествия Инна. По ее словам, именно неравнодушные люди и спасли ребенка, в то время как сотрудники просто игнорировали ситуацию.

«Персонала не было вообще никакого. Девочка-врач, она ее жизнь спасла. Насколько я знаю, там были папа, бабушка и двое детей. И бабушка была, я так понимаю, со вторым ребенком, а вот девочка, она нырнула в бассейн. Другие отдыхающие, какие были рядом, они видели, что она лежала на дне», — сообщила Инна.

Как отметила очевидица, сейчас пострадавшая девочка находится в коме. Последствия случившегося могут быть фатальными, ведь малышка находилась под водой больше пяти минут. Длительное отсутствие дыхания может сказаться на ее здоровье, так как кислородное голодание очень часто приводит к гибели частей головного мозга.

«После того, как все это произошло, поставили на уголок стульчик и посадили мальчика-спасателя. Вот после всей этой ситуации. Еще все обсудили, что вот надо было ребенку под воду уйти, чтобы кто-то пришел. Не было сотрудников вообще», — возмущена Инна.

Женщина поражена тем, что в большом загородном комплексе с бассейном, да еще и в жару, при наличии множества факторов риска сотрудники не заботятся о безопасности посетителей. Кроме того, на территории нет медпункта и медработника. Инна выяснила это, когда ее собственный ребенок получил травму колена, а пойти за помощью оказалось не к кому.

О происшествии стало известно накануне. Отдыхавшие также рассказывали, что когда девочка тонула, рядом не было спасателей. Аниматор, развлекавший публику рядом, продолжил шоу, будто не видел, как гости пытаются привести ребенка в чувство. Представители комплекса не встретили скорую помощь, из-за чего водитель не сразу понял, куда заезжать.

Пострадавшую малышку вынесли к медикам на шезлонге, ее сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал о гибели мальчика в бассейне в Нижегородской области. Ребенок утонул три года назад, на скамье подсудимых оказались сотрудники спортивного комплекса. Вынесенный им приговор возмутил родственников погибшего, его мама уверена, что речь идет не о халатности, а об умышленном убийстве.

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