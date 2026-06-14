Тоже мошенники: блогеры обманывают пользователей соцсетей рекламой экспресс-диет

Фото, видео: legion-media/Tatsiana Volkava; 5-tv.ru

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Большинство «лидеров мнений» не имеют профессионального образования.

На этой неделе Государственная Дума приняла во втором и сразу в третьем чтении новый пакет законов, призванных помешать мошенникам. Там очень много поправок — на 77 страниц. А главное в том, что впервые обманутые россияне получат реальную возможность компенсации потерь.

За действия мошенников заплатят банки или сотовые операторы, если… Конечно, это нововведение не могло обойтись без «если». Так вот: если банк или оператор связи не сделали все, что должны были по закону для защиты клиента, то им и отвечать, точнее — компенсировать.

Кто оплатит потери

На самом деле это мини-революция. Раньше клиент всегда был неправ: тебя обманули — твои проблемы. Но теперь государство дает сигнал: нет, тот, кто допустил обман, тоже виноват.

Ничто так не стимулирует бизнес, как перспектива потери денег. И есть надежда, что банки и операторы связи возьмутся за борьбу с мошенниками как следует. Но это неточно. Они могут просто чаще отказывать в переводах, например, проявляя сверхбдительность. И, кстати, в законе пока не прописано, а что «все» должны сделать для защиты клиента, то есть набор требований, выполнение которых даст банкам и операторам связи индульгенцию. А там может быть: «Изучите памятку и не делайте так». Этот план-минимум по противодействию еще надо будет прописать отдельно.

Сам закон «о компенсациях» должен вступить в силу с первого марта 2027 года. А за это время он может еще очень сильно измениться. При этом важно понимать: полностью проблему мошенничества новые законы не решат. Схемы меняются, мошенники быстро адаптируются. Но цель реформы — сократить количество ситуаций, когда человек остается один на один с проблемой, а банк или оператор связи формально «не при чем».

«Сезонные» мошенники

Сейчас, в летний период отпусков, мошенники атакуют путешественников. Особенно тех, кто собрался за границу, сообщают о внештатной ситуации — вспышке ротавируса, беспорядках в стране, неважно… Предлагают «срочно» переоформить тур, для чего нужно слегка доплатить. Или уже после поездки, говорят, что за границей гражданин нарушил закон, и нужно срочно «урегулировать» ситуацию. Ну, и далее по схеме. Не секрет, что более восприимчивы к доводам мошенников люди в стрессовой ситуации, особенно если хочется, чтобы все прошло, как мечталось в течение года, идеально или близко к тому. И чтобы фотографии с отдыха не расстраивали.

Тем временем, соцсети заполнены многочисленными предложениями экспресс-диет. «Похудеть к отпуску» — как часть успешного успеха. Что скрывается за этими «рецептами», проверила корреспондент «Известий» Александра Мостовая.

Летняя лавина новых диет несется по социальным сетям. «Худеем к пляжу» сейчас самый продаваемый контент. В интернете сотни тысяч роликов.

Мясо топит жир, если есть только его? Это новая реинкарнация «диеты хищника». Она так-то еще в XVIII веке появилась и за эти столетия выродилась во что-то невообразимое для медицинского сообщества.

Но все равно из каждого второго «рилса» в соцсетях советуют отказаться от всей пищи растительного происхождения. Только стейки, яйца, сыр. Никаких овощей.

«При „диете хищника“ используются насыщенные жиры в огромном количестве, которые способствуют развитию атеросклероза сосудов», — рассказала эндокринолог Маргарита Гончаренко.

В мире более 28 тысяч диет. И каждый день появляются новые. Для блогеров это способ набрать просмотры и лайки.

Еще одна модная диета — «любимая». В меню — только один продукт. Понедельник — вода, вторник — овощи, пятница — белковая пища. Те, кто попробовал, получили расстройство желудка.

«Самое опасное — это то, что не соблюдается правильный баланс углеводов, протеинов и жиров, то, что необходимо. Это может привести к определенным последствиям», — прокомментировал ресторатор и шеф-повар Кирилл Мартыненко.

Чем абсурднее идея, тем больше просмотров. Американская блогер Рабея Хатун жует на камеру и продвигает «чистое питание». Рецепт незамысловатый: немытые и нечищеные продукты тушим или запекаем.

«Это скорее всего так — открыла холодильник, взяла все что осталось, положила на противень и закинула», — предположил шеф-повар Иван Кудряшов.

Вместе с шеф-поваром Иваном Кудряшовым готовим по рецепту американского блогера. Ингредиенты те же и никакого масла.

«40 минут прошло. Наше блюдо приготовилось. Открываем духовку. Запах приятный. Визуально тоже какие-то части выглядят привлекательно», — комментирует процесс корреспондент.

Но так ли это вкусно?! Наша съемочная группа пытается оценить. Вывод — съедобно. Но сам шеф-повар такую диету не рекомендует. Главная ошибка — полный отказ от масла. Без жиров организм не усвоит витамины из тех же овощей.

«Человек теряет мышцы и, естественно, стремительно худеет, он теряет вес», — добавил шеф-повар Иван Кудряов.

В погоне за стройностью подписчики верят всему. И этот тренд уже дошел до России.

Авторы роликов — сами себе диетологи. Не имея специального образования, транслируют на миллионную аудиторию сомнительные способы похудеть.

«На нас давит социум, что все должны быть стройными, красивыми», — заявила кризисный психолог Анастасия Касьяненко.

Диеты блогеров могут навредить организму, уверена эндокринолог Анна Одерий. Она развенчивает их в своем блоге с юмором.

«Нужно доверять доказательной медицине, а не искать волшебную таблетку от всех проблем», — сказала эндокринолог, диетолог Анна Одерий.

Многие звезды пробовали модные диеты. Марайя Керри, Бейонсе, Кристина Агилера сидели на строгих системах питания, но надолго удержать вес не получилось.

«Я знаю многих девочек, которые просто изнуряют себя диетами, ну, выглядят они неплохо, но потухшие глаза и вечно на голодный вид», — прокомментировала певица Анжелика Агурбаш.

Аналитики Дублинского университета изучили 67 тысяч роликов из TikTok о питании. Только два процента совпали с рекомендациями врачей. Диета — это всегда риск. Но одержимые желанием похудеть готовы на все. И в большинстве случаев платят за это своим здоровьем.

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