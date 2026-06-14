Фото, видео: 5-tv.ru

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Центры обработки данных обеспечивают бесперебойную работу искусственного интеллекта, но сложным вычислительным машинам нужна большая территория. И много воды!

Канзас-Сити, штат Миссури, известен тем, что располагается в географическом центре США. У самого города были и взлеты, и падения. Его называли то «Парижем на равнинах» за архитектуру, то «городом коров» за развитое животноводство, но в последние годы Канзас-Сити строит «Кремниевую прерию» по аналогии с «Кремниевой долиной» в Калифорнии.

Миллиардные инвестиции. Но вот незадача — местные жители оказались против. Дата-центры шумят, греют, а главное — потребляют очень много воды. Проблема на самом деле серьезная. По расчетам профильного Института ООН, к 2030 году дата-центры ради искусственного интеллекта будут ежегодно потреблять более девяти триллионов литров воды — столько же, сколько примерно один миллиард 300 миллионов человек. И что с этим делать? Задумался корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

«Вода важнее данных» — это не просто три слова на футболке, а крик о помощи пятидесяти тысяч человек. Американская глубинка против строительства очередного центра обработки данных — прямо в черте города Рино, на западе Невады.

«Нам говорят, что мы — „полу-индустриальная зона“. Но мы же здесь все живем! Нас беспокоят шум, запахи, грязная вода, нехватка электричества», — заявил жительница города Рино Бри Каспер.

Здесь строится дата-центр самого современного поколения. Стоимость проекта — 230 миллионов долларов. Комплекс площадью больше 8000 квадратных метров создается под потребности искусственного интеллекта. И хотя внешне это лишь несколько малоприметных зданий, именно такие объекты становятся основой цифровой инфраструктуры будущего.

Именно центры обработки данных обеспечивают бесперебойную работу искусственного интеллекта. Сложным вычислительным машинам нужна территория — для их строительства вырубают леса, осушают водоемы и болота. Но главное — они потребляют колоссальное количество энергии.

«От пятисот мегаватт до тысячи, понимаете? Это просто колоссальные цифры!» — прокомментировал бывший журналист NYT Джон Вароли.

Поиск в том же Google с функцией ИИ потребляет в 30 раз больше энергии. Каждый запрос на 100 слов нейросети — как расход одной бутылки воды. Вода нужна для охлаждения вычислительных систем, обязательно пресная. И качают ее из водоемов.

«Мы живем в пустыне, тратить всю нашу воду на дата-центры — это глупо. Это напрямую бьет по фермерам», — рассказала жительница штата Невада Кайла.

Реки превращаются в овраги.

«Мы проехали с севера на юг тысячу километров, это примерно, как через всю Италию, и здесь, на границе Невады с Аризоной, тоже проблемы с водой. По следам на скалах прекрасно видно, на каком уровне вода была раньше. Сейчас же водохранилище заполнено всего лишь на 35%. Еще немного, и эта отметка станет критической для работы всей дамбы, это может оставить без электричества миллионы жителей на Западном побережье», — рассказывает корреспондент.

Из 12 тысяч ныне существующих дата-центров — большая часть находится на территории США. Они первые почувствовали эффект. На этот раз война объявлена искусственному интеллекту.

«Это нынешняя питьевая вода в округе Морган, штат Джорджия, сразу после строительства дата-центра», — выступил член палаты представителей США от 14-го округа штата Нью-Йорк Александрия Окасио-Кортес.

Но планы, как перенести свой опыт на весь мир, уже воплощаются в жизнь. По старой колониальной традиции, дата-центры начинают строить в странах третьего мира, подавая эту идею под соусом современных технологий и новых рабочих мест.

«Это безобразие — пользоваться слабыми. Но и бедные страны Африки сейчас разрывают связи с колониальной зависимостью. Буркина-Фасо, Нигерия, Нигер, Мали. Это восстание, и к нему присоединяются все новые соседние страны», — заявил инженер по телекоммуникациям и искусственному интеллекту Давид Перес Кармона.

Так совпало, но чаще всего жаждущие охлаждения дата-центры начали строить в самых засушливых странах. Например, Кувейт — там запасов пресной воды меньше всего на планете. Саудовская Аравия. Чили...

Помимо этого, дата-центры нагревают поверхность земли вокруг себя — как мегаполисы. Ученые до сих пор не понимают, как это повлияет на глобальное потепление.

«Очевидно, что это может привести к нехватке ресурсов для населения. И также очевидно, что все это загрязнит и воду, и сушу. Затронет и дикую природу!» — проанализировал предприниматель в отрасли искусственного интеллекта Шарль Дэной.

А ведь ИИ-магнаты так громко обещали миру «зеленую экономику» — с энергией ветра и солнца, безотходным производством, ограничением мощностей.

«Сегодня мы берем на себя обязательство, что к 2030 году Microsoft станет углеродно-отрицательной. К 2050 году мы удалим из окружающей среды весь углерод, который мы выбросили с момента основания нашей компании», — поделилась генеральный директор Microsoft Сатья Наделла.

Конечно, дата-центры можно строить по новейшим технологиям — например, с замкнутым циклом охлаждения, когда большую часть воды гоняют по кругу. Или с погружением систем в специальные жидкости, которые отводят тепло быстрее воздуха. Но так сейчас делают лишь единицы компаний в нескольких новых проектах. Остальные предпочитают бесплатные силы природы. Эффект от этого уже ощутили больше 340 миллионов человек по всей планете. И это только начало.

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