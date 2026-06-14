Иран играет на американской земле: как стартовал ЧМ по футболу

Фото, видео: www.globallookpress.com/Kenjiro Matsuo; 5-tv.ru

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Теоретически сборные обеих стран могут встретиться на поле.

В Северной Америке стартовал чемпионат мира по футболу. Но главная интрига не вокруг того, кто победит (больше всего ставок на сборную Франции), а как выступит сборная Ирана. Это же постмодерн в чистом виде: сборная страны, которую Соединенные Штаты бомбили несколько месяцев, играет на американской земле. А США — и страна-агрессор, и страна-хозяйка одновременно. Такого, кажется, еще не было.

Все это на фоне то ли войны, то ли мира между этими государствами. На неделе стороны снова обменялись ударами, потом обменялись заявлениями, что готов текст перемирия, и у каждой стороны он оказался свой.

Допустим, будет мир. Но на всякий случай в США не пустили официальную делегацию из Ирана, а команда от греха из Аризоны переселилась в мексиканскую Тихуану. Они в день матча должны въехать в США и в этот же день выехать. От рассвета до заката — как в кино.

Этот чемпионат мира по футболу и так бы вошел в историю без политической линии. Впервые в турнире участвуют 48 команд, а не 32, как раньше. Впервые чемпионат принимают сразу три страны и 16 спортивных арен: 11 из них в США, три — в Мексике и еще две — в Канаде.

Из забавного: игры чемпионата по футболу пройдут, в основном, на стадионах для американского футбола, у которого, как мы помним, совсем другие правила.

Сборные США и Ирана теоретически могут встретиться на поле уже в 1/16 финала, если США займут второе место в своей группе, а Иран также второе место в своей группе. Эта игра стадии плей-офф запланирована на третье июля в городе Канзас-Сити. Третье июля! Накануне дня независимости США, да еще юбилейного. Вот это матч может быть!

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