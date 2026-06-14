Это не мы охотились на покемонов: как игры собирают данные о пользователях

Фото, видео: www.globallookpress.com/imago stock&people; 5-tv.ru

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Охота за виртуальными монстрами являлась частью куда более масштабного процесса — сбора геоданных, представляющих ценность для крупных технологических и военных компаний.

Помните, все ловили покемонов на улицах? Была такая игра в телефоне — надо было снять виртуального покемона в реальной обстановке, а они, как назло, все норовили в какое-то тайное место залезть.

И вуаля — оказывается, эти снимки купила компания Vantor, бывшая Maxar, которая занимается космической разведкой.

Фото покемонов помогают спутниковые снимки синхронизировать с картинками на местности, чтобы лучше наводить дроны и ракеты. Это не мы охотились на покемонов, это на нас охотились. И охота эта продолжается, только через другие «игры». Расследование корреспондента «Известий» Игоря Капорикова.

Ловить покемонов в парках и на улицах города. Выслеживать динозавров, отбиваться от полчищ монстров и зомби, играть в теннис где угодно и когда угодно — игры с дополненной реальностью и геолокацией перевернули индустрию развлечений. Стерли границу между экраном и реальным миром, позволив каждому почувствовать себя героем. Однако у этой технологии есть и обратная сторона. Пока пользователи активно исследуют мир в поисках новых миссий и трофеев, сами приложения изучают их. Шаг за шагом, метр за метром. Они собирают данные о людях и окружающем пространстве. Так за яркими виртуальными развлечениями скрывается одна из самых масштабных игр из всех — охота за информацией.

Казалось бы, безобидные игры. Немного спорта, немного дополненной реальности и тонна ностальгии.

Больше десяти лет люди ловили покемонов и убивали темных магов, а они словно специально появлялись возле административных зданий, у военных объектов и даже в храмах.

В итоге охотники сами стали добычей. Удобным способом получения информации. Миллионы фото и видео, миллиарды гигабайт данных собрали только владельцы Pokémon GO, а подобных игр насчитывают более трех тысяч. Разработчики обещали использовать эти данные только для работы игры. Так в открытом письме Сенату США еще в 2016-м заявлял глава компании Niantic Spatial, которая разработала игру про покемонов, — Джон Хэнк.

«Niantic не продает и не планирует продавать данные пользователей Pokémon GO никаким третьим сторонам», — заявил глава компании Niantic Spatial Джон Хэнк.

Но поверили этим обещаниям не все. Слишком уж ценной выглядела такая база данных. Только вдумайтесь: в 2016 году в Pokémon GO каждый месяц играли почти 290 миллионов человек, по сути, любой из них или даже все — шпионы поневоле. Спустя десять лет Джон Хэнке в этом признался.

«Напомню, что наше приложение для сканирования — это один из способов, которым пользователи передают данные в систему. И в дальнейшем наши партнеры могут их использовать», — заявил генеральный директор компании-владельца Pokémon GO Джон Хэнк.

Niantic Spatial создала уникальную базу изображений местности, можно сказать — трехмерную карту мира. На основе которой собрали навигационную систему и используют ее уже совсем не для игр.

«Niantic Spatial и американская компания Vantor объявили, что Vantor будет использовать навигационную систему для дронов и других военных роботов».

Vantor — не просто IT-компания. Она работает на американский военный сектор, занимается космической разведкой и обработкой спутниковых данных. Снимки именно с ее спутников, согласно статье The Wall Street Journal, поступают напрямую украинским бандформированиям.

«Геоданные сегодня называют новой нефтью цифровой эпохи. Современные конфликты показывают, что цифровые следы могут быть не менее ценными, чем традиционная разведка», — прокомментировал бывший советник французского военного ведомства, полковник французских сухопутных войск в отставке Ален Корвез.

Но игры — лишь один из способов сбора данных. На самом деле этим занимается почти каждое приложение в смартфоне: мессенджеры, сервисы знакомств, навигаторы, программы лояльности и доставки. Так, в прошлом году пользователи фитнес-приложения Strava помогли обнаружить место стоянки французского атомного флота.

«Именно фитнес-приложения в армии США попали под запрет, когда выяснилось: пробежка может случайно выдать координаты военной базы, а дальше эти данные становятся уже не спортивной статистикой, а вполне военной целью», — рассказал бывший агент ЦРУ Майкл Харрис.

Каждое наше действие в телефоне оставляет цифровой след. Покупки, подключение к Wi-Fi, фотографии и публикации в сети — все это помогает определить местоположение человека.

Пользователь сам дает согласие на обработку информации. После этого приложение получает доступ к геолокации, камере и датчикам движения. Все прописано в пользовательском соглашении. Но кто его читает?

«Вы подписываете соглашение, в большинстве случаев, о том, что третьи лица имеют право доступа к вашей конфиденциальной информации. К вашим файлам, вашей переписке, вашей камере», — объяснил адвокат Максим Блинов.

Вот соглашение все той же игры про покемонов. В первом разделе мы сами передаем личные данные — от имени до фотографий и контента. Во втором говорится об автоматическом сборе информации: приложение знает характеристики телефона, посещаемые сайты и ваше местоположение.

«Вы предоставляете нам и нашим правопреемникам и цессионариям бессрочную глобальную безвозмездную лицензию на использование, передачу, копирование информации», — цитата из пользовательского соглашения игры Pokémon GO.

Мелким шрифтом грешат и другие приложения. Вместе с юристом изучаем соглашение новой игры Globula. За сложными юридическими формулировками скрывается простая мысль: данные они собирают, но не несут никакой ответственности.

«Указанное соглашение просто снимает ответственность непосредственно с самого предоставителя услуг», — заявил адвокат Максим Блинов.

Проще говоря, разработчик ни за что не отвечает. Ваши данные могут использовать все, кто сумеет до них добраться или купить. В том числе и для поиска потенциальных целей.

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