Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Трансляция «Алых парусов — 2025» была отмечена национальной телевизионной премией ТЭФИ.

В Петербурге начались репетиции главного праздника выпускников — «Алые паруса — 2026». Чтобы увидеть бриг «Россия», зрители собираются на гранитных набережных с обеда. В этом году парусник стартует от Сенатской площади, идет против течения Невы, проходит под разведенными пролетами Дворцового моста и делает разворот напротив Эрмитажа.

Праздник выпускников «Алые паруса» — визитная карточка культурной столицы. Впервые он состоялся в 1968 году, но через несколько лет традиция прервалась. В 2005 году ее возродили по инициативе Акционерного банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Трансляция «Алых парусов — 2025» была отмечена национальной телевизионной премией ТЭФИ в номинации «Трансляция культурного события».

В этом году по традиции «Алые паруса — 2026» покажет Пятый канал. Начало эфира — 27 июня в 22:00 по московскому времени. Зрителей ждут праздничный концерт, красочное светопиротехническое представление и, конечно, долгожданное появление брига «Россия» под алыми парусами на фоне белых ночей Петербурга.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.