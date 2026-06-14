Не думают о последствиях: кто спонсирует откровенно террористическую деятельность ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com/Volodymyr Tarasov; 5-tv.ru

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«Коалиция желающих» заметно поредела.

ВСУ истощаются и киевская верхушка вынуждена искать новые способы пополнить ряды. Тому свидетельство — новая военная реформа, о которой объявили на этой неделе. Пехоте на передовой обещают поднять зарплаты до четырехсот шестидесяти тысяч гривен в месяц — это почти 750 тысяч рублей. А как же весь этот пафос: мол, мы защищаем Европу, у нас тут решается судьба Незалежной? А добровольцев — нема. Еще один штрих реформы: до половины состава штурмовых подразделений планируют укомплектовать иностранными наемниками. «Бусификация» окончательно забуксовала. Местные жители, женщины и старики все чаще отбивают парней у ТЦК.

Террористические удары ВСУ

Киев хорохорится: мол, мы этих русских дронами достанем. И попросил у европейцев еще 20 миллиардов в дополнение к тем 90, которые ему уже пообещали. Для демонстрации возможностей ВСУ в последние недели заметно усилили удары по незащищенным объектам в российском тылу. Случай с колледжем в Старобельске, где дрон ударил по общежитию, был лишь одним из примеров. А на этой неделе не менее показательным стал удар по зданию музея «Оборона Севастополя». Там, в самом сердце экспозиции, находилось уникальное огромное полотно Франца Рубо. Длина — 115 метров, высота — 14 метров. На нем ключевые эпизоды битвы за Севастополь: отражение франко-британо-итальянской атаки на Малахов курган. В 1942 году фашисты во время осады Севастополя уже жгли здание, повредив полотно. Его чудом эвакуировали на последнем корабле, уходившем из Крыма, а после войны восстановили.

И вот снова — огонь, повреждения, угроза утраты уникального произведения. Нет сомнения: мы восстановим. Опять. Как восстановим и регионы. Об их будущем накануне говорили на специальном совещании с президентом. К 2030 году ДНР, ЛНР, Херсонщина и Запорожье должны жить так, как живет вся остальная Россия.

«Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам — наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту…» — сказал Владимир Путин.

«Коалиция самых желающих»

Кто же дает деньги на такую откровенно террористическую деятельность ВСУ? «Коалиция желающих» заметно поредела. Из 30 стран списочного состава остались только три самых желающих: Британия, Франция и Германия. Эта странная троица буквально под руки подталкивает Зеленского продолжать. Любопытно, что ради этой встречи в Лондоне он добирался необычным маршрутом — не через Польшу, как обычно, а через Молдову, потому что с Варшавой… дружба врозь.

Поляки возмущены тем, что одно из подразделений спецназа ВСУ получило имя в честь «героев УПА*». Для польско-украинских отношений сюжет не новый. После майдана Киев открыто занялся героизацией ОУН* и УПА, и Варшава это прекрасно видела. Но терпела. Подчеркну: и ОУН, и УПА в России признаны террористическими организациями еще в 2014 году. Поляки в 2016 году ограничились установлением Дня памяти жертв Волынской резни, закрывая глаза на дела современных последователей этой идеологии. Ведь «Волынь» была не единственным преступлением такого рода. Украинские националисты ориентировались на богатых и, как им казалось тогда, победоносных спонсоров — нацистов, заимствуя и идеологию, и тактику. То есть геноцид — истребление «чужих».

Удивляет, что Польша, осудив героизацию нелюдей в рядах ВСУ, теперь сама же пытается предложить Киеву выход из ситуации. Мол, а давайте вы, например, этот отряд со скандальным названием соедините с другим отрядом и назовете как-то по-другому. Все по старой методичке: «Пусть он сукин сын, но он наш сукин сын». И ради русофобских настроений готовы даже утереться после такого плевка из Киева.

А может, плевок не из Киева? Может, им кто посоветовал так сделать, чтобы увести финансовые потоки из польских рук. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев погрузился в подковерные европейские игры.

Небо над Ригой. Кадры перехвата украинского дрона французским истребителем. Латвии теперь есть чем гордиться: впервые в ее воздушном пространстве самолет НАТО сбивает дрон ВСУ.

Беспилотники ВСУ, похоже, капитально перенацелились на Европу. Уже 11 инцидентов за три месяца. Под ударом то Финляндия, то Молдова. Румыния восстанавливает порт Констанцы, после того как там сдетонировал морской дрон ВСУ.

Уже боится даже далекая Греция, обнаружив возле мыса Дукато безэкипажный катер ВСУ битком набитый взрывчаткой. А над Прибалтикой украинцы и вовсе летают, как у себя дома. Правда, и падают тоже часто. Иногда на нефтехранилища, как в латвийском городе Резекне.

«На все эти падения украинских беспилотников на территории стран Запада, стран НАТО, закрывают глаза и не обращают внимания», — прокомментировал заместитель президента российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

«Свое» вооружение

А ведь падений меньше не станет. Производство БПЛА стремительно растет. БПЛА АН-196 «Лютый». Дальнобойный дрон-камикадзе. Дальность полета — 1000 километров, вес боевой части — около 50 килограммов.

Украинцы считают его своим, но собирает беспилотник почти вся Европа. Конвейер находится в Польше, двигатели производят в Германии. ВСУ остается лишь приклеить свой флажок на фюзеляж. Хотя внутри нет ни одной украинской детали. Заводы по сборке дронов находятся в Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше и Чехии, комплектующие производят в Испании, Италии, Чехии, Израиле и Турции.

Крылатую ракету «Фламинго» Киев тоже называет своей, но по сути ВСУ лишь сменил маркировку на старой британской ракете FP-5, выдав за собственную разработку.

А вот ракетный комплекс «Сапсан», который ВСУ так надеется восстановить и модернизировать на заводах Европы.

«Еще советская ракета „Точка-У“, дальность ее полета 120 километров. Именно она легла в основу для создания новой ракеты „Сапсан“. Как говорят украинские конструкторы, это будет аналог российского „Искандера“ и полетит на расстояние до 850 километров», — отмечает корреспондент.

И здесь ничего своего. Оружие у ВСУ либо советское, либо натовское. Хотя «Сапсан» должен был стать первой баллистической ракетой Украины, но вся программа была уничтожена нашими войсками еще в прошлом году.

Ультиматумы под диктовку

Но даже в таком плачевном состоянии Зеленский снова выдвигает то, что считает ультиматумом. Кстати, уже пятый по счету.

2022 год — тогда он требовал российские войска покинуть Запорожскую АЭС. В 2023 году перед провальным контрнаступлением заговорил о полном выводе наших войска. В 2024 году представил, так называемую «мирную формулу», требования все те же. 2025 год — снова ультиматум и призыв к 30-дневному перемирию.

«Мы не можем думать о собственной безопасности без внимания к Украине», — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Каждый пункт Киеву под диктовку прописывали западные «советчики», так называемой «евротройки» — Британии, Франции и Германии. Вот и сейчас Зеленский выдавил из себя угрозы после лондонских инструкций, за которыми ездил лично.

Европа прекрасно понимает: Россия никогда не согласится на абсурдные условия. Расчет — на то, что Кремль их отвергнет и можно сразу обвинить Москву в срыве мирных соглашений.

«Европейцы не собираются на самом деле стремиться ни к какому миру. Их вполне устраивает ситуация», — проанализировал ведущий научный сотрудник института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Из Лондона Зеленский тут же едет в Таллин. Вроде как снова проситься в НАТО, но у бывшего комика хорошо получается только смешить, а вот и свежий анекдот — как Украина и Прибалтика задумали Россию победить.

«Россия должна закончить войну. И только давление на нее может в этом помочь», — заявил лидер киевского режима.

И тут же предложение странам Балтии, от которого те не могут отказаться: Украина готова защитить Европу от собственных дронов. Соглашайтесь, а то будет хуже. Это новый уровень шантажа, но такое теперь НАТО.

Боевики будут готовить площадки для запуска ударных дронов в сторону России, то есть уже с территории стран НАТО.

«Если с территории Эстонии дрон взлетел, значит, Эстония напала на нас. Это фактически означает начало — казус белли — начало войны. Это делается для того, чтобы открыть второй фронт против России», — сказал военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов.

Возможность втянуть страны НАТО в конфликт для Киева — спасательный круг, пожалуй, последний. Но таковым он может стать и для Европы. Дроны — это одно. Искандеры, кинжалы, цирконы, калибры, ну и что мелочится — орешник и сармат — совсем другое дело.

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