Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Один из главных промышленных центров Донбасса после 2014 года был превращен в большой укрепрайон.

Флаг у здания администрации, триколор на ступенях Свято-Сретенского храма, наши знаменосцы на территории металлургического завода и завода «Спецстекло», главных предприятий Константиновки, не оставляют сомнений: большая часть города под контролем наших вооруженных сил. Всего же бойцы «Южной» группировки войск подтвердили визуально присутствие в 27 точках этого населенного пункта.

Константиновка — это важный узел обороны ВСУ на Донбассе. Ключ к последнему оплоту Украины на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Речь о большой агломерации протяженностью почти 50 километров — от южных окраин Константиновки до северных улиц Краматорска, сплошной застройки, жилой и промышленной. Там же Дружковка, там же Славянск.

До переворота в Киеве — один из главных промышленных центров Донбасса. После 2014 года превращен в один большой укрепрайон. Не помогло. Дорога на север открыта. Репортаж с передовой — корреспондента «Известий» Станислава Григорьева.

Это как предвестник краха ВСУ в отдельно взятом городе Константиновка: российский флаг на фоне Свято-Сретенского храма. Боец бесстрашно развернул его, хотя вокруг творится невероятное по накалу сражение.

Константиновка уже частично под контролем российской армии. Но ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление. Каждый дом — крепость. Каждая улица — как линия обороны.

«Все мы понимаем, это городской массив, где средств БПЛА выставить не составляет никаких проблем, не надо копать блиндажи, что-то придумывать. Соответственно их там было очень много», — рассказал командир штурмового батальона с позывным «Крупный».

Наши просачиваются и занимают укрытие за укрытием. Свято-Сретенский храм — в южной части города, но флаги вывешены уже не только там.

«Впереди находятся штурмовики, закрепы, за ними начинаются подразделения БПЛА, глазки, FPV-дроны», — сказал командир штурмовой роты с позывным «Яриус».

Воюют с остервенением — и свои, и чужие. Причем в ход идут как высокотехнологичное вооружение, вроде дронов и авиации, так и способы из войн прошлого века. Вот отряд врага лишь на минуту показывается на улице, а затем заходит в дом. Его тут же начинают сносить ударами беспилотников. А вот боец делает героическую вылазку — закидывает противотанковую мину в подвал к врагам.

Сражаются уже не только люди, но и дроны против дронов. Взрывают наземные беспилотники, а FPV-камикадзе рыщут буквально везде в поисках жертв.

Побывавшие в Константиновке бойцы описывают происходящее скупо, но эмоционально.

«Город как город, но только в плохом состоянии», — отметил младший сержант ВС РФ с позывным «Пух».

Так ожесточено бьются за Константиновку, потому, что она своеобразный ключ к Краматорской агломерации. В разное время ее обкладывали с разных сторон, блокировали подъезды. На днях зона контроля ВСУ в ней стала похожа на бутылку, горлышко которой сейчас замкнулось.

Военные четвертой бригады группировки «Юг» уверены: займут Константиновку, и вся линия соприкосновения двинется дальше. Хотя силы врага здесь сосредоточены немалые.

«Против нас противостояло несколько бригад, порядка шести бригад на нашем направлении плюс мелкие подразделения», — прокомментировал временно исполняющий обязанности командира мотострелкового полка 1194 с позывным «Русич».

Положение ВСУ теперь критическое. Снабжения нет, оно отрезано. В окрестностях Краматорска объявлена эвакуация — это значит, что город готовят к длительной обороне и, фактически, к сносу.

Природа дает шансы наступающим подразделениям. Буйно расцвела зелень, под которой можно укрыться или на которую можно посмотреть между боями.

Лето на Донбассе берет свое. Даже в таких мрачных местах прорастают цветы.

«Когда-то здесь была клумба. Вот она здесь так и осталась», — рассказывает корреспондент.

Конечно, флаги в Константиновке были очень символичны накануне 12 июня — Дня России. Спасибо штурмовикам. Достойно!

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