Автомобили тонут в «озерах» на улицах Москвы и Подмосковья

Автомобили тонут в озерах, появившихся на улицах Москвы и Подмосковья

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Столицу и область накрыл сильнейший ливень.

Российскую столицу и Подмосковье накрыл сильнейший ливень. За несколько часов выпала половина месячной нормы осадков.

В отдельных районах на улицах образовались настоящие озера, в которых машины скрывались по крышу. Из заблокированных автомобилей людей приходилось вызволять спасателям, в том числе беременную женщину.

Гремит гроза, местами идет град. Порывы ветра до 17 метров в секунду. Введен оранжевый, предпоследний, уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, ливень не прекратится до трех часов ночи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.