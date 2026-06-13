Это рекорд: наибольшее количество осадков выпало на востоке Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Речь идет о почти 160% от месячной нормы июня.

Рекордное количество осадков зафиксировано на востоке Москвы. Об этом пишет комплекс Городского хозяйства столицы, ссылаясь на данные столичных метеостанций.

«В отдельных районах ВАО за несколько часов выпало 122,9 миллиметра осадков. Это почти 160% от месячной нормы июня (77 миллиметров)», — уточняется в сообщении.

К рекорду подступают и другие округа столицы. Так наиболее интенсивные осадки отмечаются в СЗАО (там уже выпало до 78% от месячной нормы. — Прим. ред.), ЗАО, где зафиксировано 75% от месячной нормы, и ЮВАО с 67% от нормы за июнь.

На улицах столицы, уточняет комплекс Городского хозяйства, дежурят 300 бригад и 290 единиц техники «Мосводостока».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что около 50% месячной нормы осадков выпало в Москве. Столичные службы, при необходимости, применяют откачивающую технику, но основной объем воды уходит в городскую ливневую сеть.

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