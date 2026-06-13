Германия к 2036 году испытает катастрофический кадровый голод

Фото: www.globallookpress.com/A4366 Sven Hoppe

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Численность потенциальной рабочей силы в стране снизится в ближайшие 10 лет на 6,9%.

В Германии через десять лет ожидается катастрофический кадровый голод — страна недосчитается более четырех миллионов работников. Об этом свидетельствуют данные Института немецкой экономики (IW), которые приводит газета Rheinische Post.

Прогноз уже назвали «мрачными экономическими перспективами». Таким образом, численность потенциальной рабочей силы снизится на 6,9% к 2036 году и на 8,3% — к 2045 году.

«Разрыв на рынке труда между уходящими на пенсию бэби-бумерами и молодыми новыми работниками станет гораздо больше, чем предполагалось ранее. Согласно расчетам, в 2036 году этот разрыв составит около 4,3 миллиона работников», — говорится в материале.

Причинами называют старение населения, сокращение притока мигрантов и демографический спад. При этом отмечается, что потенциальные мигранты теряют интерес к переезду в Германию из-за экономического спада и проблем на внутреннем рынке труда.

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