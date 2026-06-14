Несколько регионов США и Канады захотели отделиться от федеральных государств

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Независимая Каскадия, самостоятельный Большой Айдахо — Соединенные Штаты превращаются в Разобщенные.

Сразу несколько регионов в США и Канаде заявили о желании сепарироваться от федеральных государств. Об этом сообщается в материале The New York Times. Как отмечает автор материала Анна Гриффин, все началось с поэтического вечера. Журналист Эндрю Энгельсон пригласил друзей и других жителей Тихоокеанского Северо-Запада в небольшой клуб в Сиэтле.

Они, помимо од вулканам, полям и лесам, занимались размышлениями о том, что значит быть выходцем из так называемой Каскадии — биорегиона, простирающегося от Северной Калифорнии через Орегон и Вашингтон до Британской Колумбии. И пришли к выводу, что региону, возможно, лучше покинуть Соединенные Штаты. Аргументы — экономическое неравенство и ощущение, что центральная власть не представляет их интересы.

«Мы находимся в отношениях, где нас притесняют со стороны федерального правительства. Развод — это вполне оправданный ответ», — заявил Эндрю Энгельсон.

В Сиэтле организация Cascadia Democratic Action («Демократическое движение Каскадии») готовится к референдуму в 2028 году в Вашингтоне и Орегоне о выходе из состава США. Еще одна кампания — за присоединение консервативных округов восточного Орегона к соседнему штату Большой Айдахо — уже победила на референдумах в 13 округах.

«Активисты в Техасе и Калифорнии продолжают добиваться независимости. Законодатели во внутренних районах Калифорнии предлагают разделить штат на две или три части. Организаторы на юго-востоке Нью-Мексико хотят присоединиться к Техасу», — отметила Гриффин.

Перемены назревают и в Индиане. Местные законодатели уже приняли документ, приглашающий консервативные округа Иллинойса войти в состав штата. В Западной Виргинии созрело предложение к 30 приграничным округам Вирджинии и Мэриленда присоединиться. А в Канаде к референдуму готовится провинция Альберта — вопрос возможного выхода из страны будет рассмотрен в 2026 году.

Как подчеркнул Семир Дзебо, научный сотрудник Оксфордского университета, работавший над исследованием Большого Айдахо, нередко попытки перекроить границы коренятся в давних этнических, языковых или национальных идентичностях, связанных с конкретными территориями. Но нет этнической группы, которая была бы именно «американской». При этом в разных частях одной страны люди чувствуют себя менее значимыми для федеральных властей и больше не хотят от них зависеть.

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