Есть риски: почему диабетикам важно проверять уровень витамина B12

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Оказалось, что жизненно необходимый для них препарат может спровоцировать дефицит этого вещества.

Содержащие метформин препараты, которые миллионы людей по всему миру принимают для контроля уровня сахара при диабете второго типа, могут провоцировать опасный дефицит витамина B12 в организме. Об этом в беседе с порталом «Доктор Питер» рассказала врач-эндокринолог Алина Томилова.

«Точный механизм развития дефицита до конца не изучен, однако большинство исследований (показывают. — Прим. ред.), что препарат нарушает сложный процесс всасывания витамина B12 в кишечнике», — рассказала Томилова.

Снижение уровня витамина происходит постепенно и зависит от индивидуальных особенностей человека. Однако в группу риска в первую очередь попадают пациенты, принимающие препарат более четырех-пяти лет, пожилые люди, а также те, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Коварство дефицита B12 заключается в том, что на ранних стадиях он протекает незаметно, а его первые признаки в виде хронической усталости, ухудшения памяти, покалывания и онемения в конечностях очень легко перепутать с проявлениями самого сахарного диабета.

Эндокринолог подчеркнула, что пациентам ни в коем случае нельзя самостоятельно отменять жизненно важный препарат, ведь его польза все равно превышает возможные риски. Вместо этого необходимо просто держать ситуацию под контролем специалистов.

«Рекомендую обсудить с вашим лечащим врачом необходимость регулярного контроля уровня витамина B12, особенно если вы находитесь в группе риска или принимаете метформин уже несколько лет», — сказала Томилова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что регулярное употребление фруктов и овощей может снизить риск развития преддиабета на 18%. В этих продуктах содержатся витамины, минералы и пищевые волокна, которые улучшают чувствительность к инсулину и помогают поддерживать нормальный уровень сахара в крови.

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