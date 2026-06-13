Украине не хватает ракет для противодействия воздушным ударам России

Фото: www.globallookpress.com/Kay Nietfeld

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Киев планирует создать аналог системы Раtriоt, но технологических возможностей и ресурсов для этого нет.

Украине не хватает ракет Patriot для противостояния России. Об этом сообщает издание The New York Times.

По данным журналистов, российская армия успешно использует эту уязвимость противника, планомерно увеличивая интенсивность и точность своих воздушных атак. Авторы материала отмечают, что за последние три года ВСУ получили от западных союзников более 1600 ракет Patriot, однако количество оставшихся на складах боеприпасов сейчас засекречено.

Отмечается, что Украина пытается создать собственную версию комплекса Patriot, но у Киева нет технологических возможностей и ресурсов, чтобы сделать эффективный аналог.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что у ВСУ нет никаких возможностей защитить свои стратегические объекты от ударов России, так как украинская система ПВО не способна перехватывать гиперзвуковое оружие.

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