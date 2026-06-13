Число жертв ДТП с КамАЗом и маршруткой в Одинцове увеличилось

МВД: два человека погибли в ДТП с КамАЗом и маршруткой в Одинцове

Фото: Telegram/МЧС Московской области/mchs_mo

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Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя грузового автомобиля.

Число погибших в ДТП с КамАЗом и маршруткой в подмосковном Одинцове увеличилось до двух. Еще 21 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя грузового автомобиля.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Одинцове произошло лобовое столкновение грузовика и маршрутного такси. По предварительным данным, водитель КамАЗа выехал на встречную полосу и врезался в пассажирскую «Газель». Авария случилась на втором километре Луцинского шоссе.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они фиксируют обстоятельства ДТП, изучают дорожную обстановку и опрашивают возможных свидетелей. Причины, по которым водитель грузовика оказался на встречной полосе, пока не назывались. Их предстоит установить в ходе расследования.

Одинцовская городская прокуратура начала проверку и взяла ситуацию под контроль.

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