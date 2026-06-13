«Заплатили достойный гонорар»: Волочкова призналась в фиктивной свадьбе
Анастасия Волочкова призналась, что сыграла фиктивную свадьбу за гонорар
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Участие балерины в романтическом шоу на ТВ — лишь способ заработать.
Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова призналась, что никогда бы не стала устраивать личную жизнь под прицелом телекамер. Об этом балерина заявила в беседе с главным редактором издания Furor Media Дмитрием Иноземцевым, комментируя свое участие в реалити-шоу.
По ее словам, она шла на проект только ради хорошего гонорара, а не с целью найти мужа.
«Ну неужели вы думаете, что я могу искать мужчину моей судьбы через реалити-шоу, через ток-шоу и через телевизор? Я никого не искала, меня пригласили участвовать в шоу, заплатили мне достойный гонорар, я пошла и поучаствовала», — откровенно заявила Волочкова.
Однако артистка не скрывает, что ей было приятно участвовать в шоу, так как каждый день она получала букеты белых роз.
Знаменитая балерина стала главной героиней нового сезона телепроекта, где для нее подобрали потенциального кандидата в мужья. По правилам шоу, новоиспеченная пара должна была провести вместе целую неделю, а в финале решить — сыграть свадьбу или расстаться навсегда. Однако, как только съемки завершились, Волочкова мгновенно забыла о своем экранном избраннике.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что не все знают о любви Волочковой к белым розам. Один из поклонников подарил ей целую корзину алых цветов, чем балерина осталась недовольна.
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