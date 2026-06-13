«Как Бегемотик выглядит»: Мирослава Карпович впервые показала лицо мужа

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Судя по публикациям, актриса готовится стать мамой.

Беременная актриса Мирослава Карпович впервые показала лицо мужа Евгения Рагулина, от которого ждет первенца. Звезда «Папиных дочек» опубликовала в соцсети снимки с супругом и поблагодарила поклонников за теплые слова.

Избранник артистки — бизнесмен, который моложе ее на 11 лет. После публикации совместных кадров подписчики начали поздравлять пару и писать воодушевляющие комплименты.

«Спасибо всем-всем-всем за тонны тепла, нежных слов, пожеланий, поздравлений! Мы также всей нашей семьей желаем вам и вашим домам света, любви, самых крепких стен и сияния глаз, как можно дольше, а желательно навсегда, сквозь все вселенные!» — такими словами подписала пост с избранником артистка.

Фото: Instagram*/m1r0slava_karpovich

Поклонники Карпович ответили на публикацию добрыми комментариями. Многие отметили, что актриса выглядит счастливой рядом с возлюбленным.

«Мира, сердечно поздравляю Вас! Счастья! Очень красивые»;

«Самые красивые на свете! Любви!»;

«Какие солнышки! Самые-самые», — делились эмоциями поклонники.

Одна из подписчиц даже пошутила, вспомнив героиню Карпович из сериала «Папины дочки» Машу Васнецову.

«Так вот как Бегемотик выглядит», — написала одна из подписчиков звезды «Папиных дочек» и «Папины дочки. Новые» (в сериале «Бегемотиком» называли богатого кавалера Маши Васнецовой. — Прим. ред.).

До этого актриса сообщила о замужестве, но не раскрывала лицо супруга. При этом Карпович сразу уточняла, что ее муж не связан с творческой профессией.

Позднее семейную тайну фактически раскрыл сам Рагулин. Супруг актрисы опубликовал совместную фотографию из Лувра. На снимке были заметны обручальные кольца, а внимание пользователей привлек округлившийся живот Карпович.

Ранее Мирославе приписывали роман и скорую свадьбу с актером Евгением Бонифатовым, но сама актриса опровергла эти слухи. Личная жизнь Карпович долго оставалась предметом обсуждений. Несколько лет ее связывали с актером Павлом Прилучным. Их отношения активно обсуждали в прессе, хотя сами артисты не делали заявлений по этому поводу.

Позже сам Прилучный говорил, что они с Мирославой никогда публично не объявляли себя парой. Он также отмечал, что Карпович в свое время поддержала его, а критика в ее адрес была для него болезненной темой.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, актриса и коллега по сериалу «Папины дочки» Елизавета Арзамасова поздравила Мирославу Карпович со свадьбой.

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