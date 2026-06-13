Блогер MrBeast первым в мире достиг 500 миллионов подписчиков на YouTube

Фото: www.globallookpress.com/Alberto Sibaja

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Новый рекорд крупнейшей видеоплатформы Джеймс Дональдсон отметил масштабной трансляцией.

Самый популярный YouTube-креатор в мире MrBeast, настоящее имя которого Джеймс Дональдсон, стал первым автором контента, преодолевшим отметку в 500 миллионов подписчиков. О достижении сообщил YouTube в официальном блоге платформы.

В блоге видеохостинга говорится, что 12 июня Дональдсон вошел в историю сервиса как первый индивидуальный создатель контента, сумевший собрать такую аудиторию.

Свой основной канал MrBeast запустил еще в феврале 2012 года. За это время на странице было опубликовано 985 роликов, основу которых составляют масштабные челленджи, розыгрыши и благотворительные проекты.

Статус самого популярного блогера YouTube американец получил еще летом 2024 года. Очередной рекорд он отпраздновал прямым эфиром, который собрал свыше 12,7 миллиона просмотров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что жительница Москвы стала жертвой мошенников, пытаясь приобрести рекламу у популярного блогера Надин Серовски. В результате аферы девушка потеряла шесть тысяч долларов — почти полмиллиона рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.