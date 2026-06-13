Авария произошла на химзаводе в северной части Крыма

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Глава администрации города лично выехал на место и сообщил, что превышения допустимых норм выбросов нет.

На химическом заводе «Титановые Инвестиции», расположенном вблизи города Армянск на севере Крыма, произошла аварийная ситуация. В настоящий момент специалисты устраняют последствия инцидента. Об этом сообщил глава администрации Армянска Василий Телиженко в личном Telegram-канале.

По словам чиновника, он лично находится на предприятии, где развернуты работы по ликвидации аварии. К процессу привлечены все необходимые службы. Параллельно на месте событий работают передвижные лаборатории, которые ведут замеры воздуха.

Телиженко заявил, что лично убедился: превышения предельно допустимых норм концентрации вредных веществ в атмосфере нет.

Глава города также призвал местных жителей сохранять спокойствие и впредь получать информацию исключительно из официальных источников. Ситуация находится под контролем профильных ведомств.

Предприятие «Титановые Инвестиции» продолжает работу по устранению неполадок. Дополнительных сведений о причинах аварии или возможных последствиях для производства пока не поступало. Власти обещают информировать общественность по мере развития событий.

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